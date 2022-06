Semaine de Kiel - Wannes Van Laer grimpe à la 3e place en ILCA7, Maenhaut et Geurts aussi 3e en 49erFX

Wannes Van Laer, dans la catégorie ILCA7, occupe la 3e place après la 2e journée de la 141e édition de la Semaine de Kiel, traditionnel rendez-vous de voile, vendredi en Allemagne.

Après six régates, Van Laer occupe la 3e place avec 18 points et compte cinq points de retard sur les Finlandais Kaarle Tapper et Valtteri Uusitalo qui se partagent la tête. Willam De Smet occupe lui la 5e place avec 24 points. En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts occupent aussi la 3e place après huit régates avec 31 points et comptent déjà 19 points de retard sur le duo alllemand Sophie Steinlein et Thomas Plössel. La Semaine de Kiel devait initialement débuter mercredi mais son coup d'envoi a été retardé en raison d'un manque de vent. La compétition se termine dimanche. (Belga)