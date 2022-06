TC Hasselt - Deux violeurs d'une adolescente de 16 ans écopent de 3 et 4 ans de prison

Le tribunal correctionnel d'Hasselt a condamné vendredi deux violeurs à une peine de prison de respectivement trois et quatre ans. Ils sont aussi tous les deux déchus de leurs droits pour une période de cinq ans. Le 11 décembre 2020, ils ont violé une fille de 16 ans à Paal, du côté de Beringen.Les faits se sont déroulés à bord d'une voiture. Le conducteur, âgé de 20 ans, originaire d'Heusden-Zolder, s'y trouvait avec un autre homme, 20 ans également et habitant à Houthalen-Helchteren, qui était à l'arrière du véhicule. Les deux prévenus ont nié les faits. Le premier a affirmé qu'il ne savait plus s'il avait eu des relations sexuelles avec la fille. Il se souvient par contre que cette dernière était fâchée et qu'elle est partie. Selon ses propres mots, il n'a pas entendu le mot "stop". La victime a reçu un coup de poing au visage. Selon sa déclaration, le deuxième prévenu écoutait de la musique sur son téléphone. La victime a raconté son histoire au titulaire de sa classe, après quoi sa mère a également été informée. Le second prévenu a aussi agressé la victime et avait l'intention d'avoir des relations sexuelles avec elle. Le tribunal a jugé la déclaration de la jeune fille crédible. Les juges ont considéré comme circonstance aggravante le fait que l'un des deux prévenus aident l'autre à commettre le viol. Les deux prévenus ont été condamnés à une peine de quatre et trois ans de prison. Ils ont également été condamnés à verser des dommages et intérêts à hauteur de 12.165 euros à la victime et à sa mère. (Belga)