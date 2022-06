USA: le Congrès adopte une loi pour limiter la violence par arme à feu

Le Cong américain a adopté sous les applaudissements vendredi une loi soutenue par des membres deux partis, visant à mettre en place une régulation des armes à feu la plus importante en près de 30 ans dans un pays gangréné par les fusillades.Après le Sénat jeudi, la Chambre des représentants a approuvé un ensemble de mesures instaurant de nouvelles limitations sur les armes et consacrant des milliards de dollars à la santé mentale et à la sécurité dans les écoles. (Belga)