Wimbledon - Wickmayer : "Mon objectif était de devenir un peu meilleure chaque jour"

Yanina Wickmayer (WTA 603) reverdit. Un peu plus de quatre mois à peine après son grand retour à la compétition, la native de Lierre, 32 ans, disputera une nouvelle fois un tournoi du Grand Chelem après s'être qualifiée jeudi pour le tableau final de Wimbledon.

"Je suis très heureuse de ce résultat", a-t-elle dit après sa victoire 6-1, 6-4 contre la Sud-Coréenne Su Jeong Jang (WTA 158) au troisième et dernier tour. "Mon objectif lorsque j'ai repris la compétition était de devenir un peu meilleure chaque jour, de frapper chaque balle mieux que la précédente, et c'est ce que je suis parvenue à faire ici. Ma plus grande satisfaction se situe là, dans le fait d'être parvenue à jouer de mieux en mieux au fil des matches. C'est la preuve que je progresse et pour moi, c'est le plus important. J'ai pris confiance en mon jeu, j'ai osé me montrer plus audacieuse et cette approche a porté ses fruits. Je sens que je suis sur la bonne voie et je ne demande qu'à continuer de la sorte." Il s'agira de la treizième participation à Wimbledon de Yanina Wickmayer, qui avait mis un terme à sa carrière en octobre 2020 afin de donner naissance à son premier enfant, une fille prénommée Luana Daniëlla, née le 15 avril 2021. "Je ne m'inquiète pas de savoir contre qui je vais potentiellement jouer", a poursuivi l'Anversoise, dont le meilleur résultat sur le gazon du All England Club fut une accession en huitième de finale en 2011, où elle s'était inclinée contre la Tchèque Petra Kvitova, future lauréate. "Je suis déjà très heureuse d'être là. Je suis surtout concentrée sur moi-même et sur ce que je veux réaliser à la faveur de ce come-back en tant que maman. Tout ce qui arrive sera du bonus." (Belga)