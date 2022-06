Alexander Doom renouvelle son titre de champion sur 400m et espère être aux Mondiaux

Alexander Doom a défendu avec succès son titre sur 400m, samedi, aux championnats de Belgique d'athlétisme à Gentbrugge. Il a terminé en 45.36 devant Kevin Borlée, qui a couru en 46.04, et il semble en bonne voie pour décrocher un ticket pour les championnats du monde.

Le meilleur temps de Doom cette saison était de 45.63, mais il a réussi une performance de choix samedi, à 2 centièmes de son record personnel de 45.34. Pour les championnats du monde à Eugene à la mi-juillet, le temps limite est de 44.90, mais Doom peut aussi se qualifier par le biais du classement mondial. Alors que le top 48 mondial est assuré de se rendre aux championnats du monde, Doom occupait la 48e position avant les championnats de Belgique, et a récolté un beau total de points à Gentbrugge. Doom fait également une bonne affaire pour les championnats d'Europe à Munich en août. Sur le papier, il était déjà qualifié, mais il ne faisait pas partie des trois Belges les plus rapides, et par conséquent pas autorisé à concourir individuellement. Il a maintenant écarté Jonathan Sacoor de la sélection. Malgré son temps décevant, Kevin Borlée a également récolté quelques points au classement avec sa médaille d'argent et n'est pas hors course pour une qualification aux championnats du monde. Avant les championnats de Belgique, il était 52e mondial. En tant que Belge le plus rapide, il est néanmoins assuré de sa sélection pour les championnats d'Europe. Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor n'ont pas disputé cette finale des championnats de Belgique. (Belga)