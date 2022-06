ATP Majorque: Victoire en finale de Tsitsipas, un premier titre sur gazon pour le Grec

Stefanos Tsitsipas (N.2) a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Majorque, joué sur gazon et doté de 886.500 euros, samedi.

Le Grec, 6e mondial, a pris la mesure en finale de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.5), 20e joueur du monde, en trois manches: 6-4, 3-6 et 7-6 (7/2) au bout de plus de deux heures 30 de jeu (2h31). Stefanos Tsitsipas, 23 ans, ajoute un 9e titre ATP à son palmarès pour sa 4e finale cette saison (la 21e de sa carrière), lui qui a triomphé à Monte Carlo et perdu à Rotterdam et Rome. C'était la première finale sur gazon pour l'Athénien, qui reste sur deux éliminations au premier tour à Wimbledon. Bautista Agut tentait lui de remporter un 11e titre ATP. (Belga)