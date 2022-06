Coupe du monde de basket 3x3: La Pologne rejoint la Belgique en quarts de finale

Les Belgian Lions, vainqueurs de leur groupe, affronteront la Pologne en quarts de finale de la Coupe du monde de basket 3x3 samedi (17h30) sur la Groenplaats d'Anvers.

La Mongolie, 2e du groupe B, et la Pologne, 3e du groupe C, s'affrontaient ce samedi avec un ticket pour les quarts comme enjeu. Les Polonais n'ont jamais été réellement inquiétés, malgré un retour de leur adversaire dans les dernières minutes, en s'imposant sur le score de 20-17. Autoritaires lauréats de leur poule avec quatre victoires en autant de matchs, les Lions 3x3, quatrièmes des Jeux Olympiques de Tokyo, tenteront de profiter du soutien des fans anversois pour atteindre le dernier carré de la compétition. La Belgique avait pris la 3e place du Mondial 2014 en Russie pour son unique participation à une Coupe du monde. Les demi-finales et les finales pour le bronze et l'or se tiendront dimanche. La finale des dames débutera à 20h55, celle des messieurs à 21h30. Chez les dames, les Cats, deuxièmes de leur groupe après une défaite contre la Pologne vendredi, défieront le Brésil ce samedi dès 13h40. Une victoire pour Julie Vanloo, Laure Resimont, Becky Massey et Ine Joris leur permettrait de défier la Chine en quarts de finale. (Belga)