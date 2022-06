CSIO de Deauville - La Belgique s'impose en demi-finale de la Coupe des Nations équestres

La Belgique a remporté, vendredi après un barrage, la demi-finale de la Coupe des Nations EEF de saut d'obstacles à Deauville (France).

La Belgique, l'Irlande et l'Espagne se partageaient la tête à la fin des deux tours réglementaires, de sorte qu'un barrage devait décider du vainqueur. Wilm Vermeir et son étalon de 13 ans Joyride ont finalement été les plus rapides. Koen Vereecke avec Lector avaient ouvert la demi-finale pour la Belgique, sans faire de faute ni au premier ni au deuxième tour. Wilm Vermeir et Joyride, qui fermaient la marche, ont également fait un double sans faute, tandis que Gudrun Patteet et Donna ont obtenu deux fois le résultat éliminatoire de 8 points de pénalité. François Mathy Jr. et Uno ont eu quatre points de pénalité dans le deuxième tour, ce qui a été le résultat final. L'Irlande et l'Espagne avaient également chacune totalisé quatre points de pénalité, le barrage devait donc dénouer la situation. Eduardo Alvarez Aznar et son étalon belge Full Option ont fait un temps de 42.46 pour l'Espagne. Kevin Gallagher a ensuite fait une faute avec Flamenco. Wilm Vermeir et Joyride ont finalement décroché le meilleur temps, avec 41.65. (Belga)