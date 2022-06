Homicide Merksplas: l'ex-amie du suspect légèrement blessée, sa fille grièvement

Les faits commis à Merksplas samedi matin ont fait un mort mais aussi des blessés. L'ex-compagne du suspect, âgée de 43 ans, est légèrement blessée, sa fille de 22 ans est elle gravement touchée, a indiqué le parquet d'Anvers.Le suspect de 44 ans s'est introduit samedi matin dans la maison de son ex-petite amie, située Rodenbachstraat à Merksplas. Son ex-compagne s'y trouvait en compagnie de son nouveau compagnon, âgé de 50 ans, et de ses deux enfants, âgés de 19 et 22 ans. "Le fils de 19 ans a été mortellement touché et est mort sur place. La fille a pu trouver refuge chez des voisins. Le nouveau compagnon a pu fuir lui aussi après avoir alerté les services de police vers 5h45. Les victimes ont été emmenées à l'hôpital. C'est l'état de santé de la fille qui suscite le plus d'inquiétudes pour le moment car il est très sérieux", a précisé le porte-parole du parquet, Kristof Aerts. Le suspect a emmené son ex-amie au grenier. La police a entamé des négociations avec lui et a finalement pu le convaincre de sortir de la maison où elle a pu l'appréhender. Il était alors 11h40. L'ex-amie est légèrement blessée. Le suspect sera déféré dimanche devant un juge d'instruction pour assassinat, tentative d'assassinat et privation illégale de liberté. (Belga)