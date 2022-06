NBA - Steve Clifford de retour sur le banc des Hornets

Steve Clifford, libre depuis la fin de son aventure à Orlando en juin 2021, a été nommé coach des Charlotte Hornets, a annoncé la franchise NBA vendredi. Le technicien de 60 ans a déjà entraîné les Hornets pendant cinq saisons, de 2013 à 2018.

Lors de son premier passage au sein de la franchise possédée par Michael Jordan, Clifford était parvenu à mener son équipe à deux reprises en playoffs, perdant à chaque fois au premier tour contre Miami. Cette seconde élimination en 2016 constitue d'ailleurs la dernière apparition de l'équipe de Caroline du Nord en 'postseason". Clifford va succéder à James Borrego, qui lui avait lui-même succédé il y a quatre ans. Après trois saisons à Orlando entre 2018 et 2021, Clifford avait endossé la saison dernière un rôle de consultant chez les Nets de Brooklyn afin d'épauler l'entraîneur principal Steve Nash. Chez les Hornets, Clifford aura notamment sous sa direction le jeune et talentueux meneur LaMelo Ball ainsi que l'ailier Miles Bridges. Il devra faire mieux qu'une 10e place acquise à l'Est lors du défunt exercice. (Belga)