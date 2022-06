Rugby Seven Championship Series - La Belgique deuxième de son groupe après la première journée à Lisbonne

La Belgique occupe la deuxième du groupe A après la première journée de la première des deux manches des Championship Series de rugby à sept, le plus haut niveau européen, samedi à Lisbonne.

De retour en Championship Series après sa victoire en Trophy Series en 2021, la Belgique a débuté sa journée par une défaite 19-14 contre l'Espagne, tenante du titre, avant de prendre le dessus sur la Géorgie (14-7). Dans leur dernier match du jour, les Belges se sont imposés 21-12 contre le Portugal. Au classement de la poule A, la Belgique partage la 2e place avec le Portugal avec 7 points. L'Espagne est en tête avec 9 points. La Géorgie (3) et la Tchéquie (2) ferment la marche. Dimanche, les joueurs de Youssef Driss devront encore affronter la Tchéquie à 12h00 avant de disputer un match de classement. Chez les dames, les BelSevens, quatrièmes en 2021, ont elles battu le pays de Galles en entrée (24-7) avant de subir une lourde défaite face à la France (36-7). La Belgique a ensuite perdu son dernier match de la journée contre la Pologne (24-19). Au classement, les joueuses d'Emiel Vermote se classent troisièmes dans la poule A avec 5 points derrière la Pologne (9) et la France (7). La Tchéquie (4 pts) est quatrième devant le pays de Galles. Dimanche, un dernier match de poule est au programme contre la Tchéquie (10h00) avant un match de classement. Les Rugby Seven Championship Series se disputent sur deux manches. La seconde manche est prévue à Cracovie en Pologne du 1er au 3 juillet. (Belga)