Wimbledon - Alison Van Uytvanck sur le Central lundi, Mertens, Wickmayer et Goffin en piste aussi

De par son adversaire local, la jeune Britannique de 19 ans, Emma Raducanu (N.10), 11e mondiale, Alison Van Uytvanck aura les honneurs du Central de Wimbledon par la première journée des Internationaux de Grande-Bretagne, lundi sur le gazon londonien.

La numéro 2 belge, 28 ans, 46e mondiale, est placée entre le duel qui opposera le Serbe Novak Djokovic au Sud-Coréen Soonwoo Kwon (à partir de 14h30) et le match entre l'Écossais Andy Murray et l'Australien James Duckworth. Trois autres Belges seront en piste aussi lundi en ouverture de cette troisième levée du Grand Chelem de l'année. Elise Mertens (N.24), 26 ans, 30e mondiale et numéro 1 belge, sera ainsi en lice pour son premier tour, face à la Colombienne Camilla Osorio (WTA 61), 20 ans, en deuxième match sur le court N.4 qui débute lui à 12h00 par un match du simple messieurs. En 4e et dernier match sur le court N.9, Yanina Wickmayer, 32 ans, 603e au classement WTA, est également inscrite au programme de lundi après être sortie des qualifications, ce sera face à la Chinoise Lin Zhu, 28 ans, 98e mondial. Chez les messieurs, David Goffin jouera en fin de journée, sur le court N.17, face au Moldave Radu Albot, 32 ans, 115e au classement ATP. Le Liégeois, 31 ans, 58e mondial, montera sur le court après deux rencontres du simple dames. (Belga)