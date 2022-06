Zizou Bergs: "Mon objectif de l'année, c'est rentrer dans le Top 100"

Zizou Bergs (ATP 146) pourra compter sur un soutien de taille pour son tout premier Wimbledon. Le Limbourgeois, 23 ans, travaille en effet depuis un mois avec un nouveau coach, en la personne de Ruben Bemelmans, 34 ans, qui a notamment atteint le troisième tour sur le gazon du All England Club en 2017.

"Si j'ai choisi Ruben, c'est parce qu'il a des tonnes d'expérience", a-t-il raconté à Belga avant son entrée en lice. "Il lit très bien le jeu et il me connaît plutôt bien également. Bref, c'était en somme une sorte de 'no brainer' afin de poursuivre ma progression, une belle valeur ajoutée au travail de Bertrand Tinck. Il m'a déjà beaucoup apporté au niveau tactique, aussi pendant les matchs afin d'adapter mon jeu en fonction des circonstances. Ce sera très intéressant de voir ce que cela va donner à Wimbledon, un endroit qui n'a pas de secret pour lui", a-t-il souri. Vainqueur du tournoi Challenger d'Ilkley dimanche dernier, Zizou Bergs a fait un bond de 61 places dans la hiérarchie mondiale pour grimper au 146e rang, son meilleur classement. Et l'appétit venant en mangeant, le natif de Lommel ne compte bien évidemment pas s'arrêter là. "Mon objectif de l'année, c'est rentrer dans le top 100", a-t-il poursuivi. "Entrer dans le top 150, c'est une nouvelle étape. Je n'ai plus que 45 points à défendre d'ici la fin de la saison, je crois. Je vais donc avoir des opportunités ces prochains mois et c'est l'occasion d'en profiter. J'ai fait preuve de beaucoup de constance dans mes résultats ces derniers temps et je vais faire le maximum pour continuer dans cette voie." (Belga)