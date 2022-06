Championnat de Belgique de marche - Victoire pour Myriam Nicolas, chez les dames, et Peter Van Hove, chez les messieurs

Myriam Nicolas, chez les dames, et Peter Van Hove, chez les messieurs, ont tous les deux décroché les lauriers nationaux lors des championnats de Belgique de marche dimanche à Gosselies.Sur 10 km, Nicolas s'est imposée en 1h02:31 devant Liesbet De Smet (1h04:58) et Muriel Oger (1h15:03). Sur 20 km, Van Hove a lui signé un chrono de 1h54:42 devant Benjamin Leroy (1h57:29) et Olivier Colette (2h02:37). (Belga)