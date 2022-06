Coupe du monde de basket 3X3 - Les 3x3 Lions, battus par la Serbie en demi-finale, joueront le match pour la 3e place

Les 3x3 Lions disputeront le match pour la troisième place de la Coupe du monde de basket 3x3 après leur défaite 17-12 contre la Serbie, N.1 mondiale, dimanche sur la Groenplaats d'Anvers.

Après un parcours parfait en poule et une victoire en quarts de finale contre la Pologne samedi, la Belgique, avec Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt et Bryan De Valck, s'attaquait à la Serbie pour une place en finale de sa première Coupe du monde. Après un début de match équilibré, la Belgique a pris un premier léger avantage en menant 9-6 mais la Serbie a fait parler son expérience pour revenir à 10-10. Les Serbes ont ensuite repris les commandes (12-10) et les Lions ont manqué des paniers importants pour finalement s'incliner 17-12 Quatrième des derniers Jeux Olympiques, après une défaite contre la Serbie dans le match pour le bronze, les Lions affronteront la France ou la Lituanie dans le match pour la 3e place. Samedi, les 3x3 Cats ont vu leur parcours s'arrêter en quarts de finale après une défaite 21-13 contre la Chine. (Belga)