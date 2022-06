Coupe du monde de basket 3X3 - Les 3x3 Lions perdent le match pour le bronze après prolongation contre la France

Les 3x3 Lions ont perdu le match pour la troisième place de la Coupe du monde de basket 3x3 dimanche sur la Groenplaats d'Anvers. La Belgique s'est inclinée 18-17 après prolongation face à la France.

Battue par la Serbie plus tôt dimanche en demi-finale, la Belgique devait affronter la France pour tenter de décrocher la médaille de bronze pour la première Coupe du monde de son histoire. Face à une équipe française réduite à trois à cause de la blessure d'Antoine Eito en demi-finale, les Lions ont connu un début de match difficile, étant rapidement menés 8-3. Le quatuor belge, avec Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck et Maxime Depuydt, a ensuite recollé à 11-9 avant d'égaliser à 15-15 à 41 secondes de la fin. La France a repris les commandes à 16-15 mais Vervoort a égalisé sur le buzzer. Dans la prolongation, où la première équipe qui marque deux points l'emporte, les Français ont inscrit le premier panier pour faire 17-16 avant que Maxime Depuydt n'égalise mais la France profitait du manque de lucidité côté belge pour décrocher la médaille (18-17). Comme aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, les 3x3 Lions doivent se contenter de la quatrième place. La finale est elle prévue à 21h30 et opposera la Serbie à la Lituanie. La finale dames mettra elle aux prises la France et le Canada dimanche à 20h55. Samedi, les 3x3 Cats ont vu leur parcours s'arrêter en quarts de finale après une défaite 21-13 contre la Chine. (Belga)