G7 et OTAN doivent "rester ensemble" contre l'agression russe de l'Ukraine

Le G7, réuni en sommet dimanche en Bavière, et l'Otan doivent "rester ensemble" contre l'agression russe de l'Ukraine, a déclaré le président américain Joe Biden avant un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Alors que des missiles russes ont touché dimanche matin un complexe résidentiel à Kiev, les deux dirigeants ont affiché leur bonne entente, posant tout sourire pour les photographes devant le somptueux panorama des Alpes bavaroises. Le président russe Vladimir Poutine espérait "que, d'une manière ou d'une autre, l'Otan et le G7 se divisent", a déclaré Joe Biden avant que ne débute l'entretien bilatéral. "Mais nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas", a-t-il assuré, multipliant les déclarations chaleureuses à l'adresse de son hôte. Il a qualifié l'Allemagne de "plus proche allié" des États-Unis et a dit à Olaf Scholz: "je tiens à vous complimenter pour avoir été au rendez-vous quand vous êtes devenu chancelier". L'un des grands enjeux du sommet du G7 est de réaffirmer l'unité des Occidentaux alors que la guerre en Ukraine s'installe dans la durée et fait grimper les prix de l'énergie comme de l'alimentation partout dans le monde. Juste avant que le rendez-vous ne débute, les grandes puissances (Allemagne, Etats-Unis, France, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni) ont annoncé leur intention de bannir les importations d'or russe qui seront en particulier coupées du crucial marché londonien. (Belga)