Gala de boxe à à l'Emergence XL - Rentrée victorieuse de Femke Hermans

Femke Hermans, 32 ans, a effectué une rentrée victorieuse, samedi soir à l'Emergence XL, au cours d'un gala de boxe mis sur pied par Ezzeddine Laggoune et le Team Marco Boxing Academy.Elle n'était plus montée sur un ring depuis le foudroyant crochet du gauche à la joue droite de la Britannique Savannah Marshall, qui l'avait envoyée au tapis pour le compte au 3e round, le 2 avril lors du championnat du monde WBO des poids moyens (entre 69,853 et 73,028 kg) à la Motors Arena de Newcastle. L'ex-championne d'Europe EBU des moyens, et ex-championne du monde WBO des super-moyens qui s'attaquait cette fois à moins forte partie, a en effet remporté sa 13e victoire, pour quatre défaites, aux dépens de la Polonaise Bojana Libiszewska. Une très large victoire aux points, trois fois 60-53, les trois juges n'ayant donc accordé aucun round à son adversaire, dont il s'agit il est vrai de la 47e défaite en 54 combats. A noter les retraits à l'affiche de deux piliers du team "Laggoune", Mohamed El Marcouchi et Meriton Karaxha. "Cela devient pratiquement impossible de trouver des adversaires qui acceptent de nous affronter ici en Belgique", déplorait fortement ce dernier, auquel le Bosnien Luka Miladinovic a fait faux bond. (Belga)