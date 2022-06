IMSA - Maxime Martin 2e de sa catégorie aux 6 Heures de Watkins Glen

Le Bruxellois Maxime Martin (Aston Martin) a terminé 2e en GTD ce dimanche lors des 6 Heures de Watkins Glen, aux États-Unis, septième manche de l'IMSA, le championnat d'endurance nord-américain.La fin de course a été perturbée par la météo puisqu'un orage a obligé la direction de course à interrompre l'épreuve à 1h26 de l'arrivée et finalement la relancer pour les 35 dernières minutes de course. Des trois pilotes belges engagés, Maxime Martin est celui qui s'en est le mieux sorti. Remonté aux avants-postes au fil de la course avec le Canadien Roman de Angelis et l'Américain Ian James, il a terminé à la 2e place, s'offrant ainsi son premier podium de la saison en catégorie GTD (GT3). Aussi engagé en GTD, Jan Heylen (Porsche) a été ralenti par un accrochage et s'est finalement contenté de la 9e place avec le Canadien Zacharie Robichon et l'Américain Ryan Hardwick. Enfin, Ugo de Wilde n'a même pas eu l'occasion de prendre le volant en course, sa Duqueine LMP3 ayant cassé son moteur après 35 tours. Au classement général, la victoire est revenue à l'Acura ARX-05 du Portugais Filipe Albuquerque et de l'Américain Ricky Taylor. (Belga)