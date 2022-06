La France, adversaire des Red Flames, bat le Cameroun en préparation

La France, troisième nation mondiale et adversaire de la Belgique à l'Euro féminin de football, a battu le Cameroun (FIFA 54) 4-0 en match de préparation, samedi, à Beauvais.

Melvine Malard (31e), Griedge Mbock (38e) et Ouleymata Sarr (58e et 63e) ont inscrit les buts français. Les joueuses de Corinne Diacre joueront encore un match de préparation, vendredi à Orléans face au Vietnam (FIFA 32), avant l'Euro. Les Bleues entreront en compétition le 10 juillet, dans le groupe D, face à l'Italie (FIFA 14). Quatre jours plus tard, elles défieront les Red Flames (FIFA 19) avant de terminer leur phase de groupe le 18 contre l'Islande (FIFA 17). Les Françaises joueront leurs trois matchs à Rotherham. (Belga)