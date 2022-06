Les libéraux flamands se présenteront sous la bannière Open.brussels dans la capitale

Les libéraux néerlandophones se présenteront sous la bannière open.brussels en vue des prochaines élections régionales de 2024 dans la capitale.

Réunis dimanche en congrès, les libéraux bruxellois flamands ont abordé les différents volets de leur futur programme et annoncé un rajeunissement des cadres. L'accent sera mis sur l'économie, l'enseignement et une société meilleure. L'équipe quelque peu rajeunie souhaite travailler avec le monde des affaires sur une véritable "Brede School" (école élargie), en tenant compte de la diversité, des connexions et de la participation. Elle estime que de meilleures filières d'enseignement et une bonne coopération avec les entreprises bruxelloises devraient donner aux jeunes plus de chances sur le marché du travail. L'accueil des nouveaux arrivants était au centre du congrès de dimanche. Au-delà d'un cours d'intégration, l'Open vld Brussel veut investir davantage dans un réseau de Brusselsbuddies. L'idée est de donner à chaque nouvel arrivant un buddy (un binôme), qui connaît bien la ville et son fonctionnement. Les buddies devraient aider les nouveaux arrivants à s'orienter dans la ville, les services publics communaux et régionaux, l'enseignement, les loisirs, le marché du travail, etc. Les libéraux prônent également une ville plus vivable. Bruxelles est actuellement très sale en de nombreux endroits. L'Open vld Brussel dit constater l'échec de Bruxelles-Propreté, "un service public qui fonctionne mal et a tout intérêt à être privatisé". Un meilleur plan de sécurité est également l'un des points à l'ordre du jour. L'équipe renouvelée veut s'engager pleinement dans une meilleure combinaison du travail de proximité, de la tolérance zéro dans les espaces publics et de la lutte contre le crime organisé. (Belga)