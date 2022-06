Mondiaux de natation - Le Français Marchand et l'Américaine Ledecky désignés nageurs de la compétition

Léon Marchand, nouvelle sensation de la natation française, et l'Américaine Katie Ledecky ont été désignés meilleurs nageurs des Mondiaux 2022 par la Fédération internationale, samedi au dernier jour de la compétition à Budapest.

Marchand, 20 ans, a frappé fort dès le premier jour des Championnats en remportant le 400 m quatre nages. Il a récidivé quelques jours plus tard en finale du 200 m quatre nages et a également remporté la médaille d'argent du 200 m papillon. Katie Ledecky a elle remporté trois médailles d'or individuelles sur 400 m, 800 m et 1500 m nage libre. Elle a aussi été titrée avec ses coéquipières du relais 4x200 m. Après les Mondiaux de Budapest, elle comptabilise désormais 22 médailles mondiales, dont 19 d'or, un record chez les femmes. (Belga)