Naomi Van den Broeck renouvelle son titre sur 400 m et bat son record personnel

Naomi Van den Broeck a décroché un deuxième titre consécutif de championne de Belgique du 400 mètres dimanche à Gentbrugge en portant son nouveau record personnel à 51.73 contre les 52.24 réalisés l'année dernière. Deuxième, Helena Ponette a également signé son meilleur chrono en 51.93. Ces performances permettent à Van den Broeck et à Ponette de se hisser aux quatrième et cinquième places des meilleures Belges de tous les temps sur la distance. Camille Laus a pris la troisième place en 51.96.

"Je ne vais pas me plaindre d'avoir amélioré mon record personnel de cette manière", a averti Van den Broeck, consciente que le minimum requis pour les Championnats d'Europe est de 51.70 et de 51.35 pour les Mondiaux. "Pour l'instant, je suis simplement heureuse. Je ne me soucie pas de la limite manquée pour l'Euro, mais je serai peut-être déçue quand je me retrouverai à la maison. Je suis satisfaite d'avoir remporté le championnat pour la deuxième fois de rang. J'étais moins stressée, car l'année dernière, ma place chez les Cheetahs était encore en discussion alors que maintenant je fais partie de l'équipe." Van den Broeck a temporairement interrompu ses études de médecine en Norvège pour se consacrer au sport de haut niveau. "Mais en janvier, je dois y retourner. Si je ne reprends pas mes études, je me verrai privée de mes deux premières années. Ce sera donc un dilemme: d'un côté, je tiens vraiment à terminer mes études et de l'autre, je veux tout miser sur le sport", a conclu la championne de Belgique du 400 mètres. (Belga)