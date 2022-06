Quatre morts et des dizaines de blessés dans l'effondrement d'une arène en Colombie

Au moins quatre personnes sont mortes et une trentaine ont été gravement blessées dans l'effondrement des gradins d'une arène, dimanche, dans une ville du centre de la Colombie, ont indiqué les autorités locales."Il y a quatre personnes mortes pour le moment. Deux femmes, un homme adulte et un mineur", a déclaré sur un média local Jose Ricardo Orozco, gouverneur du département de Tolima. L'accident a eu lieu dans la localité d'Espinal, au cours d'un spectacle populaire taurin. Tout un pan de ces gradins de bois sur trois étages, bondés de spectateurs, s'est effondré, jetant des dizaines de personnes au sol, selon des images spectaculaires diffusées sur les réseaux sociaux. "Plus ou moins 30 personnes sont gravement blessées (...) c'est un rapport préliminaire, ils sont encore en train de transférer les blessés", a ajouté le gouverneur. (Belga)