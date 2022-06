Red Flames - Les Red Flames battues 0-1 par l'Autriche en préparation

La Belgique, 19e nation mondiale, s'est inclinée 0-1 face à l'Autriche (FIFA 21) dans son troisième match de préparation à l'Euro féminin de football, dimanche, à Lierre. Maria Plattner (65e) a inscrit l'unique but de la rencontre.

Demi-finalistes du dernier Euro, les Autrichiennes entamaient mieux la rencontre, avec une première tentative non cadrée de Laura Feiersinger (6e). En excellente position après une perte de balle de Tessa Wullaert dans l'entrejeu, Julia Hickelsberger-Füller ne concrétisait pas (15e). Le tir de l'extérieur du rectangle de Laura Wienroither ne trouvait pas non plus le cadre (31e). Côté belge, bien servie par Justine Vanhaevermaet, Wullaert ne parvenait pas à armer sa frappe en raison du retour in extremis de Barbara Dunst (36e). La première mi-temps s'achevait par une tête trop peu puissante de Hickelsberger-Füller (42e). Au retour des vestiaires, une nouvelle perte de balle belge dans l'entrejeu permettait à Dunst de se présenter devant Nicky Evrard, mais l'Autrichienne envoyait le ballon en tribune (46e). Les Flames se montraient menaçantes à la 50e minute avec deux tirs coup sur coup de Wullaert repoussés par la gardienne Manuela Zinsberger. L'Autriche ouvrait le score à la 65e minute grâce à Maria Plattner, à peine montée au jeu, qui reprenait en un temps un ballon trainant dans le rectangle, l'envoyant dans la lucarne d'Evrard. Le forcing final des Belges ne débouchait que sur une tête non cadrée d'Ella Kerkhoven (86e) et un tir de Janice Cayman capté par Zinsperger (90e+1). Il s'agissait du troisième match de préparation des Red Flames, après une défaite 3-0 en Angleterre et un succès 4-1 sur l'Irlande du Nord. Les Belges joueront une dernière rencontre, face au Luxembourg mardi, toujours à Lierre, avant de s'envoler pour l'Angleterre où elles entreront en compétition le 10 juillet contre l'Islande. (Belga)