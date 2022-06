Tunisie: l'ex-Premier ministre emprisonné, Hamadi Jebali, a été hospitalisé

L'ancien ministre tunisien Hamdi Jebali et ex-président du parti d'inspiration islamiste Ennahdha, arrêté jeudi et en grève de la faim depuis, a été hospitalisé samedi, a affirmé son avocat."Son état s'est rapidement détérioré parce qu'il respecte strictement sa grève de la faim sans prendre de médicaments" pour les maladies cardio-vasculaires ou le diabète, a expliqué Me Zied Taher. La police n'a pas remis ces médicaments à M. Jebali en dépit de l'autorisation donnée par le procureur à sa famille pour qu'elle lui remette, a-t-il ajouté. M. Jebali, ancien Premier ministre de 2011 à 2013 et démissionnaire d'Ennahdha depuis 2014, a été arrêté pour des accusations de blanchiment d'argent après des transferts de fonds depuis l'étranger à destination d'une oeuvre de charité en Tunisie. Il nie ces accusations et accuse les autorités de règlement de comptes politique. Le président tunisien Kais Saied avait limogé son gouvernement en juillet dernier et suspendu le parlement dominé par le parti Ennahdha dans ce que ses opposants ont dénoncé comme un coup d'Etat. Il a ensuite dissous le parlement avant de s'arroger les pleins pouvoirs. Il n'en reste pas moins populaire au sein d'une partie de la population qui estime qu'il agit ainsi contre la corruption du système politique. (Belga)