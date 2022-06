Victoire en MXGP pour le Slovène Tim Gajser, qui s'envole au classement

Tim Gajser a remporté le GP d'Indonésie en MXGP, 12e manche du championnat du monde de motocross, dimanche sur le parcours de Samota. Dans une course orpheline de tous les engagés belges au championnat, le Slovène aux quatre titres mondiaux, dont trois en MXGP, s'est imposé devant les Espagnols Jorge Prado (GasGas) et Ruben Fernandez (Honda).

Gajser a dominé les débats en remportant les deux courses au programme, chaque fois devant Prado. Fernandez, 3e puis 4e, a complété le top-3 du jour. C'est déjà la 8e victoire cette saison pour Gajser, 25 ans, la 41e en carrière. Avec 535 points au championnat, il est très loin devant Prado (410) et le Suisse Jeremy Seewer (405), 9e dimanche au guidon de sa Yamaha. Premier Belge, Jeremy Van Horebeek (Beta) occupe la 10e place avec 229 points. Champion du monde en titre, le Néerlandais Jeffrey Herlings est absent cette saison en raison d'une opération au talon gauche. Plus tôt dans la journée, Jago Geerts (Yamaha) a pris la 4e place en MX2 alors que la victoire est revenue au Français Tom Vialle (KTM), nouveau leader du classement général. Vialle, vainqueur devant l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) et le Français Thibault Benistan (Yamaha), affiche 502 points, contre 498 au Belge de 22 ans. Le prochain rendez-vous aura lieu le 17 juillet sur le circuit de Loket, théâtre du GP de République tchèque. Le Grand Prix de Belgique se déroulera le 24 juillet à Lommel. (Belga)