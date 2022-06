Après son départ de Manchester City, Fernandinho retourne à l'Athletico Paranaense

Le Brésilien Fernandinho, ancien capitaine emblématique du Manchester City de Pep Guardiola, va porter à nouveau le maillot de l'Athletico Paranaense, au Brésil, vingt ans après ses débuts, a annoncé lundi le club de Curitiba.

Après avoir débuté à 17 ans et remporté le championnat de l'Etat du Parana, en 2005, il était d'abord parti au Shakhtar Donetsk, en Ukraine, et avait remporté au total une dizaine de trophées, dont l'Europa League en 2009. Arrivé à City en juillet 2013, Fernandinho a remporté de nombreux trophées nationaux mais jamais la Ligue des Champions. Il a été "un joueur incroyable pour Manchester City", a réagi Guardiola quand le Brésilien a annoncé son départ, en avril dernier. Fernandinho a participé aux Coupes du monde 2014 et 2018. Il a terminé son contrat avec City sur un cinquième titre de champion d'Angleterre. Il tenait beaucoup, et il l'avait dit plusieurs fois, à ce que ses fils le voient jouer sous le maillot de son club de coeur. Au Paranaense, Fernandinho va retrouver Luiz Felipe Scolari, qui était le sélectionneur du Brésil pendant le Mondial 2014 conclu par une déroute 7-1 de la Seleção face à l'Allemagne en demi-finale. Il pourrait reprendre le 18 juillet le cours de son histoire avec son club de coeur, actuellement 3e du championnat du Brésil, à cinq points du leader Palmeiras, et qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores contre Libertad, un club du Paraguay. (Belga)