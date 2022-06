Couleur Café a attiré quelque 67.000 festivaliers

Le festival bruxellois Couleur Café a connu un franc succès, les journées de vendredi et samedi affichant complet. Au total, quelque 67.000 festivaliers ont rejoint sur trois jours le parc d'Ossegem, au pied de l'Atomium à Bruxelles.Après deux ans d'absence en raison de la pandémie, le festival de musiques urbaines Couleur Café a proposé une soixantaine de concerts au programme de cette 31e édition. "C'était incroyablement agréable de revenir, malgré le temps. Et c'était encore plus beau de voir tout le monde danser, même sous la pluie", a réagi Dennis Corbesier, porte-parole de Couleur Café. Cette édition a été un succès, selon les organisateurs. Aucun incident n'a été enregistré en matière de bagarre, de consommation de drogue ou encore de piqûres sauvages. "Contrairement à de nombreux autres festivals, nous avons un public particulièrement féminin. Les deux tiers des festivaliers sont des femmes", précisent les organisateurs. Les dates de l'édition 2023 n'ont pas encore été dévoilées. (Belga)