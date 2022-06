IMSA - Maxime Martin hérite de la victoire à Watkins Glen

Initialement 2e en GTD aux 6 Heures de Watkins Glen, l'Aston Martin de Maxime Martin a finalement hérité de la victoire après la course, ce dimanche.Le Bruxellois, accompagné du Canadien Roman De Angelis et de l'Américain Ian James, a donc remporté sa première victoire en IMSA, le championnat d'endurance américain, dans la catégorie GTD (GT3). Le trio a profité de la pénalité infligée quelques minutes après la course à la Mercedes-AMG GT3 de Philip Ellis/Russel Ward/Marvin Dienst (USA/USA/All), qui avait terminé la course en tête. Le trio a été pénalisé pour ne pas avoir respecté le temps minimum de roulage (1h17min) par pilote. Ce point du règlement avait été ajusté en cours d'épreuve, tenant compte de l'interruption de plus d'une heure à cause des orages. (Belga)