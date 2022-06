La Communauté germanophone équipe 40% des élèves du secondaire d'un ordinateur portable

La Communauté germanophone vient d'obtenir une première livraison de 1.800 ordinateurs portables destinés aux élèves du secondaire. Dans un premier temps, ce sont les élèves de 1ère et 2e année du secondaire ainsi que les apprentis en 1ère année qui seront équipés. En trois ans, le gouvernement entend bien fournir un ordinateur portable à tous les élèves, soit environ 4.500 personnes. Au terme de trois années scolaires, tous disposeront d'un équipement qu'ils pourront emporter avec eux, quelle que soit l'institution, lors d'un changement d'école, indique le cabinet de la ministre de l'Enseignement, Lydia Klinkenberg.Les premiers modèles qui font office d'ordinateur portable mais aussi de tablette ont été remis aux écoles et seront distribués prochainement de manière à pouvoir être utilisés dès la rentrée scolaire prochaine, poursuit le cabinet de la ministre. Comme pour les ordinateurs portables fournis aux enseignants, le gouvernement a opté pour un modèle en leasing pour des raisons de durabilité. Cela signifie que les appareils seront remplacés au bout de trois ans. La prestation comprend le service, l'assurance, la garantie et la maintenance par l'entreprise Signpost. Lorsque les élèves terminent leur parcours scolaire en la Communauté germanophone, l'appareil devient la propriété de l'école. (Belga)