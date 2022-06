L'épave d'un navire de transport remontant au 15e siècle mis au jour à Ostende

L'épave d'un navire de transport bourguignon datant du 15e siècle a été découverte sur un chantier de construction à Ostende, ont indiqué lundi les autorités de la ville côtière. Les ruines seront conservées sur place, obligeant le maître d'ouvrage à revoir sa copie afin d'éviter autant que possible de toucher à la zone où les débris ont été mis au jour.Plusieurs éléments laissant présager la présence sur le chantier d'une épave, comme des débris de bois, l'Agence flamande du patrimoine immobilier avait prélevé des échantillons, envoyés pour analyse dans un laboratoire. L'examen avait révélé qu'il s'agissait de débris appartenant à un ancien bateau bourguignon servant au transport de marchandises. "C'était plutôt un gros navire, à en croire l'épaisseur des planches, d'une densité de huit centimètres. Très peu de ces bateaux nous sont parvenus à travers les âges. C'est donc une découverte particulièrement intéressante et assez unique qui enthousiasme les archéologues", a souligné l'échevin chargé de l'Aménagement du territoire, Kurt Claeys L'épave ne sera pas exhumée. "Conserver les ruines sur place est toujours préférable d'un point de vue archéologique, mais aussi en termes de coûts puisque le maintien 'in situ' permet d'économiser des frais de 'déménagement'", a souligné le ministre flamand du Patrimoine immobilier, Matthias Diependaele. (Belga)