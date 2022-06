Météo - Jusqu'à 27 degrés attendus mercredi

Le temps sera sec et ensoleillé dans les prochains jours, avec des températures allant jusqu'à 24 degrés mardi et 27 degrés mercredi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.Lundi, alors que des éclaircies se développeront depuis l'ouest, il faudra cependant s'attendre à des périodes plus nuageuses avec des averses, localement intenses et éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre ou de coups de vent. Dans l'est du pays, par contre, le ciel restera très nuageux encore une bonne partie de la journée et un peu de pluie sera parfois possible. Dans l'ouest du pays, le temps deviendra alors plus sec et les éclaircies plus larges. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés dans le centre du pays. Mardi, le temps sera sec et ensoleillé les premières heures, avant une alternance de passages nuageux et d'éclaircies en cours de journée. Les maxima de saison varieront entre 19 et 24 degrés. Mercredi, le temps restera probablement encore sec et il fera assez chaud avec des maxima de 21 à 27 degrés. Jeudi, une zone de pluie et d'averses atteindra relativement vite la Belgique depuis l'ouest et la France. L'après-midi et le soir, les précipitations gagneront en intensité sur l'est du pays et pourront s'accompagner d'orages. Vendredi, la nébulosité sera variable et une averse pourra encore se produire par endroits. Les maxima ne dépasseront pas les 15 à 21 degrés. Le week-end prochain, le temps sera sec et peu à parfois partiellement nuageux. On relèvera à nouveau des températures maximales estivales: totalement de saison samedi avec des valeurs proches de 23 degrés dans le centre, et qui tendront même dimanche vers les 26 degrés. (Belga)