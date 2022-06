Nouveau le 1er juillet - Une baisse de 3 euros par an sur la facture de gaz

Les tarifs de transport de Fluxys, le gestionnaire de réseau gazier, diminueront de 10% à partir du 1er juillet. L'impact sur la facture de gaz du consommateur ordinaire restera cependant limité avec une baisse de 3 euros par an en moyenne."Pour un petit consommateur, ce n'est en effet pas beaucoup. Mais pour de gros consommateurs, comme certaines entreprises, cela peut représenter plusieurs milliers d'euros", souligne un porte-parole de Fluxys. Cette réduction correspond à un montant total de 45 millions d'euros rendu sur 2022 et 2023. Les tarifs de transport ne représentent qu'une petite part de la facture totale de gaz. En temps normal, ils pèsent à hauteur de 3 à 4% de la facture mais dans le contexte actuel de prix du gaz très élevés, les tarifs de transport ne représentent plus que 2% du total. (Belga)