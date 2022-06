Six policiers tués dans une attaque armée dans le nord du Mexique

Six policiers ont été tués dimanche dans le nord du Mexique après avoir été attaqués par des hommes armés circulant en fourgons blindés, ont annoncé les autorités de l'Etat du Nuevo Leon, en proie à des violences récurrentes liées au trafic de drogue.Les affrontements ont éclaté au milieu de la nuit quand des agents de la Force civile ont été pris pour cibles par des inconnus fortement armés à bord d'une dizaine de fourgons blindés, "et qui étaient plus nombreux que nos collègues", a indiqué le secrétariat d'Etat à la Sécurité dans un communiqué publié sur Facebook. Six policiers ont été tués et quatre blessés, ajoute le communiqué qui ne précise pas si les assaillants appartenaient à l'une des organisations criminelles qui sévissent dans cette région frontalière des Etats-Unis. Le Mexique est frappé par une spirale de violence qui a fait quelque 340.000 morts --la plupart attribués au crime organisé-- depuis 2006, date à laquelle une offensive militaire antidrogue controversée a été déployée. (Belga)