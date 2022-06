Tour de France - Alpecin-Fenix avec Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen

Alpecin-Fenix a dévoilé lundi sa sélection pour la 109e édition du Tour de France avec le Néerlandais Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen comme leaders.

En 2021, pour sa première participation au Tour de France, Van der Poel avait remporté la deuxième étape, portant ensuite le maillot jaune de leader pendant six jours. Il avait ensuite abandonné pour se concentrer sur les Jeux Olympiques. Le Néerlandais sera le leader de l'équipe Alpecin-Fenix avec de nombreuses étapes qui lui correspondent lors de la première semaine. L'équipe ProTeams belge misera aussi sur Jasper Philipsen, 3e du championnat de Belgique et qui compte déjà quatre succès cette saison. Guillaume Van Keirsbulck, Edward Planckaert, le Suisse Silvan Dillier, l'Allemand Alexander Krieger, l'Italien Kristian Sbaragli et l'Autrichien Michael Gogl complètent la sélection. (Belga)