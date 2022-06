Tour de France - Intermarché-Wanty Gobert mise sur Louis Meintjes et Alexander Kristoff

Le Sud-Africain Louis Meintjes et le Norvégien Alexander Kristoff seront les deux leaders de la formation Intermarché-Wanty Gobert sur le Tour de France après l'annonce de la sélection lundi.

L'année dernière, Meintjes avait terminé à la 14e place du classement général et tentera de se classer dans le top 10 de la Grande Boucle pour la 3e fois de sa carrière après deux 8e place en 2016 et 2017. Kristoff va lui disputer son 9e Tour de France où il totalise quatre victoires d'étape donc celle à Nice en 2020 qui lui avait permis de s'emparer du maillot jaune de leader. En 2018, il s'était également imposé sur les Champs-Élysées. Kode Goossens sera le seul Belge du côté d'Intermarché-Wanty Gobert pour son premier Tour. Le Néerlandais Taco van der Hoorn, le Français Adrien Petit, l'Italien Andrea Pasqualone, l'Allemand Georg Zimmermann et le Norvégien Sven Erik Bystrom complètent la sélection. (Belga)