Challenger de Troyes - Joris De Loore éliminé au premier tour

Joris De Loore a été éliminé au premier tour du tournoi Challenger de Troyes, joué sur terre battue et doté de 32.160 euros, mardi en France.

De Loore, 417e mondial et qui utilise la règle du classement protégé pour participer au tournoi, s'est incliné en deux sets 6-3, 6-4 en 1h20 contre le Croate Nino Serdarusic, 167e mondial et tête de série N.1. Plus tôt mardi, Michael Geerts (ATP 250) s'est lui qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire en deux sets 6-4, 6-2 en 1h30 contre le Suisse Jakub Paul, 276e mondial et issu des qualifications. Pour une place en quarts de finale, Geerts affrontera le Français Clément Tabur (ATP 367) qui a battu en deux sets 6-3, 6-4 le Russe Andrey Chepelev (ATP 415) au premier tour. (Belga)