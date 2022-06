Elargissement de l'Otan - Le soutien d'Ankara est un "pas important", affirme la Première ministre suédoise

La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a salué mardi un "pas important" après l'annonce de l'accord de la Turquie pour l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan, estimant que cela renforcerait l'alliance."S'engager vers une adhésion pleine et entière à l'Otan est bien sûr important pour la Suède et la Finlande, mais c'est aussi un pas très important pour l'Otan, car nos deux pays seront pourvoyeurs de sécurité au sein de l'Otan", a déclaré Mme Andersson dans un entretien accordé à l'AFP. (Belga)