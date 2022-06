La statue carolo "à la gloire des vétérans coloniaux" contextualisée

La Ville de Charleroi a apposé une affiche invitant à une contextualisation à proximité de la statue "à la gloire des vétérans coloniaux" qui trône au sein de l'hôtel de ville carolo et qui, par le passé, a suscité plusieurs fois la polémique, a indiqué l'échevin en charge du dossier, Xavier Desgain, lundi soir lors du conseil communal carolo.Ce dernier a expliqué que le texte sur l'affiche avait fait l'objet d'un accord au sein d'un groupe de travail constitué pour réfléchir à cette question. Selon l'objectif défini par le conseil communal lui-même, à côté de la statue érigée "à la gloire des vétérans coloniaux", les quelques lignes de contextualisation devaient attirer l'attention sur la réalité du colonialisme. Gaetan Bangisa, conseiller communal PS, a regretté que les associations n'aient pas été averties de la pause de l'affiche. Germain Mugemangango, conseiller communal PTB, a quant à lui pointé les délais qui ont été nécessaires avant ce travail de contextualisation et a exprimé sa déception quant au fait que le texte soit sur une affiche et non sur une plaque commémorative. L'échevin Xavier Desgain s'est engagé à donner au texte une forme plus définitive et à convier des associations pour un moment commémoratif. (Belga)