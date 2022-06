Une délégation américaine au Venezuela pour parler "agenda bilatéral"

Une délégation américaine est arrivée lundi au Venezuela pour évoquer un "agenda bilatéral" prolongeant ainsi les discussions entre Caracas et Washington amorcées en mars à la surprise générale, a annoncé le président vénézuélien Nicolas Maduro, à la télévision publique nationale VTV.Le président de l'Assemblée nationale "Jorge Rodriguez est en train de recevoir une délégation du gouvernement américain, une importante délégation qui est arrivée il y a deux heures au Venezuela", a-t-il lancé vers 20h locale, sans donner plus de détails. M. Rodriguez est aussi le chef de la délégation du pouvoir lors des négociations politiques avec l'opposition, négociations qui sont au point mort depuis octobre. Washington avait envoyé une délégation de haut niveau à Caracas début mars quelques jours après le début l'attaque russe sur l'Ukraine (24 février), sans doute, selon plusieurs observateurs, dans le but de tenter d'éloigner Caracas d'un de ses principaux alliés (la Russie) et d'envisager un assouplissement des sanctions américaines sur le pétrole dans un contexte de tension à la hausse du prix du baril. La Maison Blanche avait confirmé la rencontre, se bornant à indiquer que les discussions avaient porté notamment sur "la sécurité énergétique" américaine alors que le Venezuela exportait presque toute sa production vers les Etats-Unis avant la rupture avec Washington. Après ces discussions, Caracas avait libéré deux Américains détenus au Venezuela, une action considérée comme un geste de bonne volonté du président vénézuélien. En mai, Washington a annoncé qu'il allait assouplir de manière limitée certaines sanctions contre le Venezuela, dont une liée à la compagnie pétrolière Chevron, afin de promouvoir le dialogue entre le gouvernement de Maduro et l'opposition. (Belga)