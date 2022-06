Zelensky veut un système de défense anti-aérien

En prélude au sommet de l'Otan, qui rassemblera mercredi et jeudi à Madrid les chefs d'État et de gouvernement des 30 pays membres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu mardi par téléphone avec le secrétaire général de l'Alliance nord-atlantique, Jens Stoltenberg. Durant l'appel, il a souligné l'importance d'un système de défense aérienne puissant pour l'Ukraine, "afin d'empêcher les attentats terroristes perpétrés par la Russie", a tweeté le dirigeant ukrainien.

L'Ukraine réclame depuis des mois aux pays occidentaux que ceux-ci augmentent leurs livraisons d'armes pour se défendre contre l'invasion russe lancée le 24 février dernier. "Seuls des terroristes complètement fous, qui ne devraient pas avoir de place sur Terre, peuvent envoyer des missiles sur des objectifs civils", a écrit M. Zelensky sur Telegram. "La Russie doit être reconnue comme État parrain du terrorisme. Le monde peut et donc doit arrêter la terreur russe", a conclu le président ukrainien. Lors d'un point de presse, le chef adjoint de l'administration présidentielle Kiril Timochenko a indiqué que le bilan de la frappe sur le centre commercial de Krementchouk s'élevait désormais à "plus de 20 morts" et plus de 40 disparus. De son côté, M. Stoltenberg a déclaré que les pays de l'Otan "renforceraient leur soutien envers leur proche partenaire ukrainien, maintenant et à long terme". À Madrid, Volodymyr Zelensky se joindra au sommet par vidéoconférence lors de la session d'ouverture mercredi. (Belga)