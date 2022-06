À deux mois de la rentrée, 1.266 élèves toujours en attente d'une place

A deux mois de la prochaine rentrée scolaire, 1.266 élèves devant entrer en 1re année du secondaire étaient toujours dans l'attente d'une place dans une école de leur choix, selon des chiffres fournis mercredi par la commission inter-réseaux des inscriptions (CIRI).

Comme à l'accoutumée, c'est dans la capitale que la situation est la plus tendue: 865 enfants y sont toujours sur liste d'attente, même s'il reste 1.039 places disponibles dans 49 écoles, selon un inventaire arrêté au 22 juin dernier. Dans le Brabant wallon, ce sont 47 jeunes qui sont toujours "sans école" bien qu'on dénombre 508 places disponibles dans 23 écoles de la Jeune province. Enfin, pour le reste de la Wallonie, ce sont 354 enfants qui sont toujours exclusivement sur liste d'attente. "On constate globalement une tension qui demeure importante à Bruxelles, même si elle est moindre que l'année passée et même si le nombre d'élèves uniquement en liste d'attente à Bruxelles est en dessous du nombre de places disponibles", note mercredi la CIRI dans un communiqué. La situation devrait toutefois encore évoluer au cours des semaines à venir, selon elle. Un certain nombre d'établissements scolaires vont en effet créer des places supplémentaires. Par ailleurs, certains élèves déjà inscrits en 1re secondaire commune n'ont pas obtenu leur CEB, ce qui devrait libérer des places. Enfin, un certain nombre d'élèves aujourd'hui uniquement en listes d'attente vont continuer à s'inscrire en ordre chronologique dans des écoles où il reste de la place ou dans des écoles où les élèves en liste d'attente sont peu nombreux, ce qui devrait faire diminuer le nombre d'enfants dits "sans école". (Belga)