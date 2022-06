Attentats à Paris - Osama Krayem et Sofien Ayari tous deux condamnés à 30 ans de prison

La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné mercredi soir Oussama Krayem et Sofien Ayari à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers.Osama Krayem et Sofien Ayari devaient commettre un attentat à l'aéroport de Schipol le 13 novembre 2015 mais celui-ci n'a pas eu lieu pour des raisons inconnues. Ils se sont cachés en Belgique après les attaques. Krayem devait normalement se faire exploser lors des attentats de Bruxelles et Zaventem, mais il a changé d'avis. Il a finalement été arrêté en Belgique en même temps que Mohamed Abrini. Ayari a, lui, été arrêté quatre jours avant les attentats de Bruxelles, en compagnie de Salah Abdeslam. Il avait participé trois jours plus tôt à une fusillade dans la Driesstraat à Forest, où se cachait Abdeslam, il a déjà été condamné à 20 ans de prison en Belgique. Krayem et Ayari seront également jugés à l'automne devant la cour d'assises de Bruxelles pour les attentats terroristes du 22 mars 2016 à l'aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles. (Belga)