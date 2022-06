La délégation américaine au Venezuela centrée sur la situation de ses ressortissants

L'objectif principal de la délégation américaine envoyée cette semaine au Venezuela portait sur la sécurité de ses ressortissants dans le pays dirigé par Nicolas Maduro, a fait savoir mercredi Washington, qui ne le reconnaît pas comme président légitime.Le président vénézuélien avait annoncé lundi l'arrivée de diplomates américains à Caracas pour évoquer un "agenda bilatéral", tandis que l'opposition, reconnue par Washington, a été rencontrée à part. La délégation était notamment composée de Roger Carstens, l'émissaire des Etats-Unis pour les affaires d'otages et de Jimmy Story, l'ambassadeur américain au Venezuela mais basé en Colombie et non dans la capitale vénézuélienne, a indiqué le département d'Etat. Ils se sont déplacés à Caracas pour "des discussions sur le bien-être et la sécurité des citoyens américains au Venezuela", a déclaré un porte-parole de la diplomatie américaine. La visite intervient peu après la tentative de suicide de Matthew Heath, un ancien Marine américain emprisonné au Venezuela depuis 2020 et dont Washington conteste la détention. Les Etats-Unis et le Venezuela ont rompu sous Donald Trump leurs relations diplomatiques en 2019 après la réélection de Nicolas Maduro en 2018 pour un second mandat lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. L'administration du président Joe Biden avait envoyé une délégation de haut niveau à Caracas début mars quelques jours après le début de l'attaque russe sur l'Ukraine (24 février), sans doute, selon plusieurs observateurs, dans le but de tenter d'éloigner Caracas d'un de ses principaux alliés, la Russie, et d'envisager un assouplissement des sanctions américaines sur le pétrole dans un contexte de tendance à la hausse du prix du baril. Après la rencontre en mars, Caracas avait libéré deux Américains détenus au Venezuela, action considérée comme un geste de bonne volonté du président vénézuélien. (Belga)