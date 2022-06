La FWB veut mieux faire connaître les aides accessibles aux étudiants

La Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé mercredi une campagne sur les différents réseaux sociaux afin de mieux faire connaître l'ensemble des aides financières à disposition des étudiants et des élèves du secondaire.

Selon différentes études, moins de 60% des étudiants de l'enseignement supérieur connaissent l'existence des différentes allocations d'études à leur disposition. Si de très nombreuses aides existent (études, logement, transport,...), celles-ci sont toutefois morcelées entre différents niveaux de pouvoir. Résultat: un certain nombre d'étudiants et/ou de familles qui pourraient solliciter une aide pour financer des études n'en font pas la demande... Pour tenter de remédier à cette situation, la FWB a lancé un site web de référence reprenant la présentation des dispositifs principaux offerts par les différents niveaux de pouvoir. Ce site est consultable à l'adresse https://aides-etudes.cfwb.be/. Par ailleurs, les procédures de demande d'allocations d'études pour l'année académique et scolaire 2021/2022 s'ouvriront ce 5 juillet 2022. Une communication spécifique y sera dédiée dans le cadre de la campagne lancée ce mercredi. Pour cette année académique, le budget total alloué aux allocations d'études en FWB passera de 71 millions d'euros à 77,3 millions d'euros, ceci afin d'améliorer l'accessibilité de l'enseignement supérieur. "La matière grise de nos étudiants est l'une des rares matières premières dont nous disposons en Fédération Wallonie-Bruxelles", souligne la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, citée dans un communiqué. "Nous voulons permettre à chaque jeune d'exploiter son potentiel et le soutenir, quels que soient ses moyens, dans son parcours académique. C'est d'autant plus important quand on connait l'importance d'un diplôme pour décrocher un emploi". (Belga)