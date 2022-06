Météo - Un début de journée ensoleillé avant un après-midi plus nuageux

Des périodes de soleil seront présentes en de nombreux endroits mercredi matin. Dans l'après-midi, quelques petits cumulus se développeront par endroits et des bancs de nuages élevés circuleront toujours sur le nord-ouest. Le temps restera sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront compris entre 22°C en Haute Ardenne à 27°C en Campine. Le vent sera d'abord faible de secteur sud devenant faible à modéré de sud-ouest. A la mer il sera modéré d'abord de sud puis dans l'après-midi, de nord-nord-ouest. En première partie de nuit, la nébulosité pourra devenir abondante sur l'ouest et en seconde partie de nuit, un peu de pluie sera possible. Ailleurs le temps restera encore sec avec des éclaircies parfois larges, notamment dans la moitié est du pays. Les minima se situeront entre 9°C en Hautes Fagnes et 15°C en plaine sous un vent faible et variable ou de sud à sud-ouest. Jeudi matin, le temps sera temporairement encore sec avec quelques éclaircies dans l'est tandis que dans l'ouest il fera déjà plus nuageux avec quelques pluies par endroits. Ensuite, une zone de pluie plus structurée traversera lentement le pays du sud-ouest vers le nord-est. L'après-midi, à l'avant de la perturbation qui ondulera sur le centre, de fortes averses accompagnées d'orage pourront affecter l'est du pays avant que la perturbation n'atteigne l'est en soirée. Les températures seront comprises entre 27°C près des frontières de l'est et 17 à 21°C ailleurs. Le vent sera faible, plus tard modéré, d'abord de direction variable, ensuite d'ouest à sud-ouest. Vendredi, le ciel sera partiellement nuageux avec la possibilité de quelques averses locales. Les températures maximales se situeront entre 16°C en Haute Belgique et 21°C en Flandre. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest-sud-ouest. En bord de mer, il sera modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest. (Belga)