Mmes Biden, De Croo et Mitsotakis s'inquiètent de la situation des femmes en Ukraine

L'épouse du Premier ministre belge Alexander De Croo, Annik Penders, a rencontré mercredi matin à Madrid la Première dame des États-Unis, Jill Biden, et l'épouse du Premier ministre grec, Mareva Grabowski-Mitsotakis, a indiqué l'entourage du chef du gouvernement.

Au cours de leur petit-déjeuner de travail, en marge d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Otan, elles ont discuté de la situation difficile que vivent les femmes et les filles en Ukraine à la suite de l'invasion russe, a précisé le cabinet de M. De Croo. En période de conflit, les femmes et les filles sont les premières victimes. Les crimes de guerre, les brutalités et les viols de filles et de femmes en Ukraine en sont l'exemple le plus récent, a-t-on ajouté de même source. C'est une des raisons pour lesquelles la Belgique soutient le travail de la Cour pénale internationale (CPI, basée à La Haye) qui consiste à recueillir toutes les preuves sur le terrain, dont celles aussi des violences sexuelles systématiques. "Les auteurs de ces crimes ne peuvent en aucun cas échapper à la justice", a souligné le cabinet du Premier ministre. (Belga)