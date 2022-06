Pays-Bas: des agriculteurs brisent un cordon de police devant le domicile d'une ministre

Des agriculteurs qui manifestaient ont brisé un cordon de police devant le domicile de la ministre néerlandaise de la Nature et de l'Azote, Christianne van der Wal, a indiqué mardi soir un porte-parole de la ministre.Selon la police néerlandaise, l'action a "clairement dépassé les limites". Une voiture de police a été détruite et une citerne à lisier vidée. "La situation était menaçante et inacceptable, y compris vis-à-vis des services d'urgence", a déclaré la police sur Twitter. Les manifestants ont également poussé une voiture de police pour faire entrer des tracteurs dans la rue. C'est le deuxième jour qu'ils viennent protester contre la politique de l'azote devant la résidence de la ministre, qui n'est pas chez elle actuellement, selon son porte-parole. M. Rutte et la ministre de la Justice Dilan Yesilgöz ont, plus tôt dans la journée, lancé un appel aux agriculteurs afin qu'ils respectent la loi pendant leurs manifestations. "Le droit de manifester est une évidence mais l'agression et l'intimidation ne sont pas acceptables", ont-ils notamment déclaré. (Belga)