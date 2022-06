Pro Golf Tour - Alan de Bondt seul Belge présent au dernier tour à St.Pölten en Autriche

Alan De Bondt a réussi à se qualifier pour le tour final du Pro Golf Tour de St. Pölten, le tournoi doté de 30.000 euros disputé à Goldegg en Autriche grâce à une 2e carte en 67 coups.

Actuel 3e du classement du Pro Tour, l'Anversois de 26 ans a rendu une carte riche de quatre birdies contre un bogey. Il a gagné 22 places et occupe le 17e rang. Il pointe à huit coups du Suisse Marco Iten. Les cinq autres Belges ont dû arrêter leur parcours. Yente Van Doren et James Meyer de Beco ont terminé au 59e rang, un coup de trop pour franchir le cut. Lars Buijs s'est classé 71e. Jean De Wouters et Arnaud Galand ont partagé la 89e place. - Classement après deux tours (par 70): 1. Marco Iten (Sui) 129=67-62 (-11); 2. Jean Bekirian (Fra) 131=67-64; 3. Felix Schulz (Aut) 133=68-65, Michael Hirmer (All) 133=66-67; 5. Jannik De Bruyn (All) 134=69-65, Maximilian Herrmann (All) 134=67-67; ... 17. Alan De Bondt (Bel) 137=70-67; 59. James Meyer de Beco (Bel) 141=72-69, Yente Van Doren (Bel) 141=70-71; 73. Lars Buijs (Bel) 142=71-71; 89. Arnaud Galand (Bel) 144=74-70, Jean de Wouters (Bel) 144=70-74. (Belga)